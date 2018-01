iPhone 5 deve chegar às lojas em outubro - Link - Estadão

Próximo modelo do celular da Apple deve começar a ser vendido em outubro, afirma reportagem do All Things D

LOS ANGELES – A próxima geração do iPhone chegará no mercado em outubro e não em setembro, como diziam os rumores até o momento, publicou nesta segunda-feira, 1º, o blog de tecnologia All Things D do grupo News Corporation.

Fontes desse meio indicaram que a Apple deve lançar o chamado iPhone 5 ou iPhone 4S no mês de outubro e qualificaram as notícias sobre a estreia em setembro de “mal informadas”.

Apple continua sem dar detalhes sobre seus planos para a apresentação e lançamento da próxima versão do iPhone.

A companhia californiana lançou um novo modelo de seu smartphone a cada ano, habitualmente no mês de junho, desde a estréia do aparelho em 2007, embora em 2011 ainda não tenha concretizado a aguardada atualização do iPhone.

Os analistas especulam que o próximo iPhone terá uma tela maior, será mais rápido e fino, incorporará uma câmera de 8 megapixels e estará equipado com o mesmo processador do iPad 2.

/ EFE

