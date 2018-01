iPhone 5 deve vender mais que o esperado - Link - Estadão

Plano agressivo de lançamento pode elevar vendas para até 33 milhões de unidades no trimestre

Tim Cook, CEO da Apple FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – As vendas do novo iPhone 5, da Apple, podem ser o dobro das vendas do modelo anterior em sua primeira semana no mercado, com até 33 milhões de iPhones podendo ser vendidos no trimestre como resultado de um plano agressivo de lançamento, dizem analistas.

Muitos especialistas expressaram surpresa com a rapidez com que a companhia americana planejou lançar o novo modelo em todo o mundo, dizendo que isso sugere que a Apple poderá atender a demanda do mais novo, mais fino e maior iPhone.

O novo modelo será distribuído a partir do dia 21 de setembro nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, França. Alemanha, Hong Kong, Japão, Cingapura e Reino Unido, e atingirá 100 países até o fim do ano. Esse será o lançamento internacional mais rápido de um iPhone até hoje.

“Estamos positivamente surpresos com a velocidade do lançamento do iPhone, que é o mais rápido da Apple até agora”, disse o Barclays Capital em comunicado aos clientes, acrescentando que pensava anteriormente que as restrições de fornecimento de sensores das novas telas pudessem segurar as vendas iniciais.

A Janney Capital Markets espera que o iPhone 5 venda de 7 milhões a 10 milhões de unidades até o fim do mês, enquanto a RBC Capital Markets disse esperar que entre 8 milhões e 10 milhões de unidades sejam embarcadas no mesmo período.

A Apple apresentou na quarta-feira o iPhone 5, modelo mais rápido e mais fino até agora do celular que ajudou a companhia a tornar-se a empresa mais valiosa do mundo, que conta também com uma tela maior e conexão 4G.