iPhone 5 será lançado até setembro; diz jornal - Link - Estadão

LOS ANGELES – A Apple prepara o lançamento da nova versão do iPhone para antes do fim de setembro informou oWall Street Journal. Segundo o jornal, o dispositivo será mais rápido e mais fino que seu antecessor e contará com uma câmera de oito megapixels.

A publicação americana citou fornecedores de componentes da Apple em Taiwan como fonte, que confirmaram que a empresa de Steve Jobs já tinha encomendado as peças chaves para a produção em série do futuro iPhone.

Nas últimas semanas, surgiram diversos rumores na internet sobre a estreia do novo celular da Apple durante o mês de setembro. As previsões abordavam a chegada de uma versão muito renovada do iPhone 4 e até a aparição de dois iPhones, um que melhora ligeiramente seu antecessor e uma versão econômica.

O próximo modelo da Apple poderá incorporar microchips da gigante empresa de microprocessadores Qualcomm, com sede na Califórnia, enquanto atualmente o iPhone funciona com chips da empresa sul-coreana Samsung Electronics e a alemã Infineon.

“As estimativas de venda da Apple para o novo iPhone são grandes. Nos disseram que nos preparássemos para ajudar a companhia a alcançar sua meta de 25 milhões de unidades para o fim deste ano. O volume de produção inicial terá poucos milhões de unidades”, disse um funcionário de uma das empresas de componentes.

A Apple, que contratou para a fabricação de seus dispositivos as empresas taiuanesas com fábricas de produção na China, estaria planejando o início da linha de montagem para agosto e seu lançamento antes do fim do terceiro trimestre do ano.

