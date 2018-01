iPhone 5 será lançado em 12/9; diz blog - Link - Estadão

Citando fontes que “já se mostraram precisas”, blog afirma que versão menor do iPad também será apresentada

Por Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

Uma das imagens vazadas do iPhone 5 reforçam o rumor da placa de metal (Foto: iLab Factory)

SÃO PAULO – O próximo iPhone deve ser apresentado no dia 12 de setembro, segundo o blog iMore. O aparelho, aguardado com o nome de “iPhone 5?, será a sexta geração do smartphone da Apple. Em outubro do ano passado, a empresa fundada por Steve Jobs (1955-2011) lançou o iPhone 4S, que teve entre os principais destaques a assistente de voz Siri.

Citando fontes que “já se mostraram precisas”, o blog afirma que a versão menor do iPad – um rumor noticiados em vários jornais internacionais – também será apresentada no evento. Existe ainda a possibilidade de o novo iPod nano ser anunciado no mesmo dia.

O Mashable, que comenta a notícia publicada pelo iMore, diz não ter conseguido entrar em contato com os representantes da Apple para confirmar os lançamentos. É sabido que a empresa tenta ao máximo manter seus futuros projetos em segredo e nunca comenta rumores. O site de tecnologia lembra, no entanto, que durante uma conferência telefônica com analistas a companhia se referiu a um misterioso evento para o outono americano (entre setembro e novembro).

O rumor ocorre depois de o Guardian sugerir, na semana passada, que o iPhone 5 será lançado em meados de setembro. Espera-se que o smartphone tenha uma tela maior que a dos modelos anteriores, um dock connector menor e Siri com funções mais poderosas.

A expectativa é de que o “iPad mini”, como tem sido chamada a possível versão menor do tablet, tenha 7,85 polegadas e seja mais barato que os modelos anteriores.