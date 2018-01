iPhone 5C teria encalhe de três milhões; diz site - Link - Estadão

SÃO PAULO – Com vendas abaixo do esperado, o iPhone 5C, o modelo mais barato dentre os dois lançados pela Apple em 2013, estaria com estoques encalhados. A informação foi dada pelo site de tecnologia Digitimes, de Taiwan.

De acordo com o site, modelos 5C parados já totalizaram três milhões de unidades, sendo que dois milhões estariam na ODM Pegatron Technology, uma das montadoras dos aparelhos, e outro milhão estaria nas mãos de distribuidores e operadoras. O Digitimes cita fabricantes da cadeia de fornecimento dos smartphones como fontes. O site diz que a Apple não comentou as informações.

No fim de janeiro, a empresa divulgou vendas de 51 milhões de iPhones para o último trimestre de 2013, um aumento em relação aos 47,8 milhões do mesmo período no ano anterior. A Apple, porém, não especificou o quanto cada aparelho vendeu, limitando-se a dizer que o 5S tinha superado o 5C “pesadamente”. A empresa disse, entretanto, que o motivo havia sido o interesse excepcional no modelo mais caro e não que o 5C tinha vendido pouco.

Em outubro, a Apple reduziu em 20% pedidos do modelo 5C a fornecedores como a Pegatron, segundo fontes disseram à Reuters.

Para muitos analistas, o preço do 5C foi considerado caro pelo que o celular aparece (em termos de especificações, é praticamente igual ao iPhone 5, lançado em 2012), especialmente em mercados emergentes. No Brasil, a versão de 16 gigabytes custa R$ 1.999 enquanto a de 32 gigabytes sai por R$ 2.399.