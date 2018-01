iPhone 6 faz usuários perderem os cabelos ? literalmente - Link - Estadão

SÃO PAULO – O iPhone 6 pode ser um smartphone bastante moderno, mas parece que as pessoas continuam tendo problemas ao usá-lo: depois de queixas que o aparelho estaria entortando ao ficar por muito tempo nos bolsos das calças das pessoas, agora aparecem reclamações de que o dispositivo da Apple estaria fazendo seus usuários perderem os cabelos.

Mas não é para pagar pelo celular, caro leitor. Segundo um texto publicado no 9to5Mac, site especializado na cobertura da Apple, uma folga entre a tela de vidro e o acabamento do iPhone 6 estaria arrancando fios de cabelo e de barba dos usuários quando eles atendem ligações no celular.

Anyone else getting beard hairs pulled by the iPhone 6/Plus? It catches my scruff in the seam and yanks it during calls. #hurts #beardgate

— Chad Coleman (@dominocollege) October 1, 2014