iPhone 6 Plus entorta facilmente; dizem usuários - Link - Estadão

SÃO PAULO – Após o início das vendas dos novos com telas maiores iPhone 6 e 6 Plus, donos dos aparelhos – especificamente o 6 Plus, com tela de 5,5″ – começaram a notar que ele entortava facilmente. Um deles publicou uma imagem (abaixo) e dizia que o dano foi causado após ele usar o celular no bolso da frente da calça enquanto dirigia e participava de uma festa de casamento.

“No total, fiquei com o 6 Plus por volta de 18 horas no bolso enquanto sentado. Quando fui até o café e me sentei no sofá para relaxar, vi que o reflexo da tela do meu iPhone estava distorcida”, disse Hanzoh, no fórum da MacRumors.

Outro usuário do fórum, DevinPitcher mostrou a foto do celular de um amigo, que teria feito uso semelhante que Hanzoh e observou o mesmo dano no aparelho.

A MacRumors comenta que o iPhone 6 Plus não é o único aparelho a sofrer com esse tipo de “problema”. O mesmo relato já havia sido mencionado sobre o iPhone 5 e o iPhone 5s. O canal de YouTube Unbox Therapy, que, entre outras coisas, faz análises de eletrônicos, diz que isso é comum em celulares de alumínio maiores e finos de maneira geral.

Eles fizeram um vídeo testando a capacidade de o novo celular da Apple entortar e o resultado assusta ao evidenciar a fragilidade do aparelho. No fim, sugerem usar um iPhone 6 (de 4,7″) em vez da versão com tela ainda maior. Confira o teste:

A Apple afirmou ter vendido um recorde de 10 milhões de unidades do novo iPhone no primeiro fim de semana após o início da comercialização, na última sexta-feira, 19.