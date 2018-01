iPhone branco só em 2011 - Link - Estadão

A Apple disse que a versão branca do iPhone 4 vai continuar fora de catálogo até abril ou maio do ano que vem.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Na terça-feira, 25, diversos blogs de tecnologia mostraram imagens do site Apple Store — que permite reservar produtos para serem retirados nas lojas da empresa — aparentemente oferecendo a possibilidade de reservar o iPhone 4 branco. Ao fim do dia, a opção foi retirada do ar.

A porta-voz da Apple, Trudy Muller, disse que a empresa lamentava decepcionar seus clientes com mais um adiamento, cujos motivos ela não explicou. A Apple disse em julho que a fabricação dos modelos brancos “é mais difícil do que imaginávamos”.

A empresa esperava que os telefones chegassem às lojas este fim de ano. A versão tradicional está à venda desde junho nos Estados Unidos e desde o fim de agosto no Brasil.