iPhone da discórdia - Link - Estadão

Os vídeos que o site de tecnologia Gizmodo publicou na segunda-feira, 19, com imagens de um protótipo do próximo modelo do iPhone ganharam uma dimensão maior.

Em nome do vice-presidente sênior, Bruce Sewell, a empresa de Steve Jobs enviou uma carta formal ao editor do site, Brian Lam, afirmando que o Gizmodo está em poder de um aparelho que pertence à Apple e pede instruções para poder pegá-lo de volta.

Em seu site, o Gizmodo afirma que pela visão da Apple o aparelho está sendo considerado como roubado. Mas segundo o Gizmodo, um engenheiro de software da Apple teria esquecido o aparelho em um bar em Redwood, uma cidade nos arredores de São Francisco. Uma pessoa encontrou o telefone e ofereceu ao Gizmodo, que teria pago Us$ 5 mil pelo telefone.

Alguns sites ainda relatam que Steve Jobs teria ligado para Nick Denton, executivo-chefe da Gawker Media, empresa que controla o Gizmodo, e pedido o iPhone 4G de volta.

