iPhone é o termo mais pesquisado no Yahoo! em 2011 - Link - Estadão

Além do aparelho, estão na lista as celebridades Katy Perry, Jennifer López, Lindsay Lohan e o programa American Idol

MADRI – O portal Yahoo! dos Estados Unidos divulgou a sua lista de termos mais pesquisados na internet em 2011, que teve a palavra “iPhone” no topo do ranking.

Vários casos envolvendo o eletrônico, como o lançamento do novo iPhone 4S e o falecimento do co-fundador da Apple Steve Jobs, foram responsáveis por despertar interesse nos internautas utilizando a palavra-chave iPhone.

Em segundo lugar aparece o caso protagonizado pela jovem Casey Anthony, acusada de matar sua filha de dois anos, que acabou sendo declarada inocente após uma das audiências mais midiáticas deste ano.

Os internautas realizaram também buscas sobre a acusação das celebridades Kim Kardashian, Katy Perry, Jennifer López, Lindsay Lohan, Jennifer Aniston e o programa “American Idol”.

O interesse pela atualidade dos famosos marcou também o ranking de buscas na Espanha, que lidera o casal formado pela colombiana Shakira e o jogador do Barcelona Gérard Piqué.

Se na Espanha a programação televisiva monopoliza quatro dos dez lugares do ranking, nos Estados Unidos são dois dos eventos noticiários do ano que fecham a lista: o terremoto que assolou Japão no mês de março e a morte do líder do grupo terrorista Al Qaeda, Osama bin Laden.

/ EFE