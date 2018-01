iPhone é risco à segurança nacional da China; diz mídia estatal - Link - Estadão

PEQUIM – A mídia estatal chinesa classificou nesta sexta-feira o iPhone da Apple como uma ameaça à segurança nacional devido à capacidade do smartphone de fazer um registro das localizações dos usuários com data e hora.

Uma matéria da emissora CCTV criticou a função de “Serviço de Localização” por permitir que usuários sejam rastreados e que informações sobre eles sejam reveladas.

“Estes são dados extremamente sensíveis”, disse um pesquisador entrevistado pela emissora. Se os dados forem acessados, podem revelar a situação econômica de todo um país e “até mesmo segredos de Estado”, disse o pesquisador.

A Apple não foi encontrada de imediato para comentar.

A Apple tem frequentemente ficado sob os holofotes da mídia estatal chinesa, que acusa a companhia de fornecer dados de usuários para agências de inteligência dos Estados Unidos e pede “punições severas”. A companhia também tem sido criticada por atendimento de má qualidade aos consumidores.

A companhia sediada na Califórnia não é a única empresa norte-americana a sofrer a ira da mídia chinesa.

Os serviços do Google sofreram interrupções na China por mais de um mês, e o Centro de Compras do Governo Central proibiu que novos computadores do governo usem o sistema operacional Windows 8 da Microsoft.

Outras empresas norte-americanas de hardware como a Cisco Systems e a IBM sofreram o que analistas e companhias chamaram de “Efeito Snowden”, após revelações de espionagem feitas por Edward Snowden, ex-prestador de serviço da Agência de Segurança Nacional dos EUA.

/ REUTERS