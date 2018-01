iPhone econômico pode ter tiragem limitada - Link - Estadão

Lançamento do modelo que mira mercados emergentes poderá acontecer junto com o do próximo iPhone

Suposta carcaça do modelo econômico do iPhone FOTO: Reprodução/Tactus

SÃO PAULO – A versão mais barata do iPhone que a Apple estaria preparando p0de chegar no fim do ano e ter tiragem inicial limitada. Os rumores foram publicados pelo site Digitimes, de Taiwan, que citou fontes anônimas na cadeia de fornecimento da Apple.

O lançamento do aparelho, que mira mercados em desenvolvimento como Índia, China e Brasil, aconteceria junto com a próxima encarnação do iPhone (que pode ser 5S ou 6, conforme o boato). De acordo com as fontes do Digitimes, sua fabricação inicial seria limitada, entre 2,5 e 3 milhões de unidades por trimestre, com o objetivo de testar o produto e sentir sua aceitação.

Mais rumores: o iPhone econômico seria feito de plástico, teria tela de 4 polegadas e um processador Apple A6. Sua produção ficaria a cargo da chinesa Foxconn.

Em abril, o site do fabricante de carcaças de celular Tactus publicou uma foto do que seria a parte exterior do novo aparelho (acima).

De acordo com a Bloomberg, o preço deste novo iPhone ficaria entre US$ 99 a US$ 149. O preço do iPhone 5 nos EUA é de US$ 650. Já o site BGR citou analistas do banco Credit Suisse que estimaram o preço do celular em US$ 329.