iPhone; iPad e Mac imaginados nos anos 80 - Link - Estadão

SÃO PAULO – Nos primórdios da Apple, design não era exatamente o forte da empresa. A priorização do visual dos dispositivos criados por Steve Jobs e Wozniak, fato que marca a marca até os dias de hoje, na realidade teria sido uma lição ensinada a Jobs pelo alemão Hartmut Esslinger, fundador da Frog Design Inc., aos jovens de Cupertino.

Apple 1, de 1976; não era bem um primor de design. FOTO: Reprodução

A Frog trabalhou em parceria com a Apple é, em boa parte, responsável por elevá-la de uma startup típica do Vale do Silício a uma criadora de produtos inovadores à frente do seu tempo. Esslinger criou o design “snow white” (mesmo nome do conto alemão que conhecemos como Branca de Neve), que pensava em produtos brancos, com adornos listrados e quinas arredondadas.

Hartmut Esslinger, hoje um professor de design estratégico na chinesa DeTao Masters Academy, falou sobre o assunto no livro Keep it Simple: The Early Design Years of Apple (algo como “Deixe simples: os primórdios do design da Apple”; inédito no Brasil), lançado no início do ano.

Veja alguns dos protótipos desenhados pela Frog na época. Repare na semelhança dos protótipos para os produtos finais lançados na década de 1980 e como alguns desenhos antecipavam o que viria por aí com iPhone, iPad (embora o protótipo em questão se refira a um PDA) e os atuais Macs.

O primeiro Macintosh (à direita) e o seu protótipo. FOTOS: Reprodução

'O Apple Phone' tinha por conceito ser simples e minimalista – só faltou prever a tela touch que viria nos futuros celular da marca

É um tablet? Não exatamente, a ideia era a de ser um PDA (como acabou se tornando, com o Newton, nome do produto à direita), mas quem disse que um PDA não é a base do que viriam a ser os tablets?

‘Apple Computer’. Troque isso por ‘Macbook’ e a diferença seria muita? ‘Apple Computer’. Troque isso por ‘Macbook’ e a diferença seria muita?

Protótipo de um iMac (à esq.) e um surpreendente relógio da Apple – muito antes de surgirem especulações sobre relógios inteligentes – e um headset que permitia usar o celular sem o dispositivo – se você pensou nesses aparelhinhos de Bluetooth, você está indo bem.

O projeto do que viria a ser o mouse de uma tecla da Apple e os fios minimalistas e estilizados com listras O projeto do que viria a ser o mouse de uma tecla da Apple e os fios minimalistas e estilizados com listras

(via The Verge)