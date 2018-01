iPhone passa BlackBerry na terra do rival - Link - Estadão

O smartphone da Apple se tornou o aparelho mais vendido no Canadá, onde fica a RIM, dona do Blackberry

O ex-CEO da RIM, Mike Lazaridis, e o CEO da Microsoft, Steve Ballmer em maio/2011. FOTO: Filipe Serrano/AE

TORONTO – Pela primeira vez o BlackBerry não é o smartphone mais vendido no Canadá, país onde foi criado, pois foi superado pelo iPhone, segundo números divulgados nesta quinta-feira.

Em 2011, a Apple vendeu 2,85 milhões de unidades do iPhone no Canadá, quase 800 mil a mais que os BlackBerry da empresa Research In Motion (RIM), informa a imprensa local nesta quinta-feira.

Em 2010, a RIM vendeu 500 mil BlackBerry a mais que o número de unidades do iPhone comercializadas, o que evidencia a rapidez da queda das vendas do produto canadense, que há poucos anos era o smartphone de referência no mundo todo.

Além da incessante popularidade do iPhone, as vendas de BlackBerry estão sofrendo o crescimento dos telefones equipados com o sistema operacional Android, da Google.

A RIM recentemente reorganizou sua diretoria para tentar recuperar o espaço e os investimentos perdidos – cada ação da empresa valia US$ 140 em 2008 e agora é cotada a US$ 14.

Os dois fundadores da RIM – Mike Lazaridis, que criou o BlackBerry, e Jim Balsillie – deixaram a Presidência executiva da empresa em janeiro deste ano, ante os maus resultados financeiros e os problemas sofridos em 2011.

