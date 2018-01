iPhone perde terreno na Europa - Link - Estadão

Smartphone da Apple vai bem nos EUA e Grã-Bretanha, mas tendência não é mundial

SÃO PAULO – O tão esperado lançamento do iPhone 4S ajudou a Apple no que diz respeito a participação de mercado nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, mas a fabricante está perdendo terreno no restante da Europa, segundo dados da empresa de pesquisas Kantar Worldpanel ComTech divulgados nesta quinta-feira, 22.

“Na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos e na Austrália, o novo iPhone continua evaporando das prateleiras por causa do Natal. No entanto, essa tendência nem de longe é mundial”, disse o diretor de análise de consumo global, Dominic Sunnebo.

O mercado de smartphones é atualmente dominado pelo Google, que revolucionou o segmento ao lançar a plataforma Android.

A fatia de mercado da Apple nas 12 semanas até o fim de novembro subiu para 36% nos Estados Unidos, contra 25% um ano antes, enquanto na Grã-Bretanha cresceu de 21% para 31%, segundo a Kantar.

A participação da empresa caiu de 29% para 20% na França em um ano. Na Alemanha, cedeu de 27% para 22%, com quedas similares na Itália e Espanha.

“O mercado francês está mostrando um sinal crescente de sensibilidade a preços”, afirmou Sunnebo.

Em parte, as vendas na Europa do modelo mais caro da Apple foram prejudicadas pela economia fraca em todo o continente.

O Google teve participação de mercado entre 46 e 61% em todos os mercados. Fabricantes de celulares como Samsung Electronics, Sony Ericsson, LG Ericsson e Motorola Mobility utilizam a plataforma Android.

“Na Alemanha, o Android liderou ao alcançar 61% das vendas de smartphones nas últimas 12 semanas, sendo o Samsung Galaxy S II o aparelho mais vendido”, acrescentou Sunnebo.

