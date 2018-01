iPhone pode ser controle remoto universal - Link - Estadão

Patente registrada pela Apple reforça rumores de que a Apple planeja colocar um televisor no mercado aliado ao iPhone

Por Nayara Fraga (Radar Tecnológico)

SÃO PAULO – Uma patente registrada no Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos na quinta-feira, 22, reforça os rumores de que a empresa fundada por Steve Jobs está desenvolvendo um televisor. Descoberta pelo site Patently Apple, a patente diz respeito a um controle remoto universal que poderia funcionar com a TV da Apple, TVs de outras marcas e ainda aparelhos de DVDs e DVRs.

Entre as características destacadas no documento estariam a possibilidade de o controle se conectar automaticamente à televisão por meio de código e, curiosamente, a criação virtual do controle.

Segundo o Pantently Apple, funcionaria assim: você tira uma foto do seu controle remoto atual e a envia para análise na iCloud, plataforma de gerenciamento de arquivos em nuvem. O iCloud, então, devolve uma ‘cópia virtual’ do controle remoto ao seu iPhone. Você agora pode comandar sua TV com o controle remoto universal da Apple e desfrutar de todos os recursos e, provavelmente, produtos e serviços ligados a esse novo controle.

A Apple diz no documento que o equipamento também seria capaz de controlar dezenas de aparelhos de vídeo e áudio, além de sistemas de automação, embora não detalhe como funcionaria essa interação. O controle, segundo o Patently Apple, serviria para acender e apagar luzes ou travar portas. A empresaa, aliás, já teria pedido registro de patente relacionada ao uso do iPhone como chave para portas por meio do sistema Near Field Comunication (NFC), usado nos celulares-carteiras.

O pedido de patente foi originalmente feito em 2010, mas publicado apenas ontem, explica o Patently Apple. Isso não significa que o controle realmente será desenvolvido. Mas os rumores crescentes em torno de uma TV HD da Apple sinalizam um possível apetite da empresa por um papel de destaque no mercado de TVs (e controles). Aparecem como responsáveis pela criação Fletcher Rothkopf e Stephen Lynch.

A companhia já oferece o aplicativo “Remote” como controle do iTunes e da Apple TV (reprodutor de mídia digital), que pode ser baixado ou não pelo usuário, lembra o Mashable. No futuro, no entanto, a Apple pode inclui-lo como app pré-instalado em novos aparelhos. O controle remoto citado na patente seria uma extensão desse recurso.

A TV da Apple. O televisor da Apple seria do tipo smart, com conexão à internet, e alta definição. Analistas que acompanham as criações da empresa esperam que o produto revolucione o mercado, assim como ocorreu com o iPod, o iPhone e o iPad. A maior característica do aparelho seria a facilidade de uso.

Antes de morrer, Jobs disse ter decifrado o código para produzir uma smart TV extremamente simples, conforme lembra o blog de tecnologia Technolog. “Eu gostaria de criar um aparelho de televisão integrado que seja completamente fácil de usar”, disse Jobs a seu biógrafo, Walter Isaacson. “Ele será sem fio e poderá ser sincronizado com todos os seus aparelhos e com a iCloud… Será a interface de usuário mais fácil que você pode imaginar. Eu finalmente decifrei (o código)”.