iPhone responsável por 99;4% das vendas de aplicativos para celular - Link - Estadão

O estudo ainda prevê que em 2010 os consumidores irão gastar US$ 6,1 bilhões em aplicativos para celular mesmo que 82% dos downloads gratuitos neste ano sejam 82% do total. Em 2013 deve superar os US$ 21 bi.

Com o crescente número de modelos de celulares com Android, o Google é a empresa que mais tem potencial de concorrer com a Apple, mas fabricantes como LG, Samsung e Nokia também se esforçam para lançar lojas de aplicativos, incluindo no Brasil.

Veja a lista dos aplicativos mais baixados no iTunes brasileiro atualmente:

Gratuitos:

- Box’n bug free

- Feriados 2010

- GunShot free

- Kamasutra

- iMario Lite

- Garota Skol

- Lego Photo

- Google Earth

- Copa do Mundo

- Banco do Brasil

Pagos:

- Checkers Black & White

- Pacman & Ms. Pacman Soundboard

- Radio Brazil

- iVideo Camera

- Kd o carro?

- Booooly!!

- Solitaire BR

- Nude It

- Midomi SoundHound