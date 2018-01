iPhonegate - Link - Estadão

Mais um episódio no “iPhonegate”. A polícia norte-americana fez uma busca na casa de Jason Chen, editor do Gizmodo, à procura de fotografias de um protótipo do iPhone 4G, iniciando uma investigação criminal.

Toda a história começou quando um engenheiro da Apple, após dar duro e suar no projeto do iPhone 4G, foi para um bar fazer sua merecida happy hour. O engnheiro levou consigo o protótipo do iPhone. E sim, após algumas cervejas, deixou o aparelho no bar. Aí que entra a fonte misteriosa de Chen: esse homem achou o iPhone e o vendeu por US$ 5 mil ao editor do Gizmodo, que pagou, analisou e contou tudo no blog por meio de fotos, vídeos e textos.

Stephen Wagstaffe, porta-voz da promotoria de San Mateo, confirmou a ação de sexta-feira na casa de Chen e afirmou que a Apple entrou em contato com seu escritório para alertar sobre o crime. Ele não forneceu mais detalhes da investigação.

“A alegação é de que há a possibilidade razoável de que um roubo tenha ocorrido”, disse ele. “Esse é o começo da investigação”.

A Apple, que não estava imediatamente disponível para comentar o assunto, deve revelar a próxima geração do iPhone em meados deste ano.

Os blogueiros do Gizmodo disseram ter devolvido o aparelho para a Apple após pedido oficial de Cupertino, mas não antes de registrar os detalhes do aparelho.

Um dos editores do blog, Jason Chen, disse que a polícia apreendeu quatro computadores, dois servidores, um iPad e outros aparelhos de sua casa na sexta-feira.

A justificativa da Justiça americana é que os computadores poderiam conter fotografias do protótipo, bem como emails relativos à compra, registro de chamadas e pesquisa com Gray Powell, engenheiro que propositalmente esqueceu o aparelho.