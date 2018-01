iPhones e AT&T: uma relação conturbada - Link - Estadão

Com funcionalidades que se aproximam cada vez mais do computador ao invés do celular, o usuário do iPhone consome cerca de 10 vezes mais em capacidade da rede que o dono de um smartphone mais simples. O resultado é que hoje, em cidades como San Francisco e Nova York, a qualidade de telefonia cai drasticamente nos horários de pico.

Entre as reclamações mais comuns, SMS que não chegam, mais de 30 segundos para completar uma chamada, e ligações que caem o tempo todo. Apesar do lucrativo contrato de exclusividade entre Apple e AT&T, a operadora admite que o suporte tecnológico para as demandas do iPhone tem sido um grande desafio. De acordo com CTO da empresa, John Donovan, “estamos assistindo a uma mudança radical na forma como as pessoas utilizam seus celulares”.

A operadora garantiu ainda que a maior parte dos 18 bilhões de seu plano de investimento para 2009 será dirigida a upgrades e expansões da rede 3G.