IPO da GoPro deve avaliar companhia em até US$3 bilhões - Link - Estadão

Modelos portáteis facilitam a captura de imagens durante a prática de esportes radicais. FOTO: Divulgação Modelos portáteis facilitam a captura de imagens durante a prática de esportes radicais. FOTO: Divulgação

NOVA YORK – A GoPro, fabricante de câmeras compactas que podem ser acopladas em acessórios esportivos, espera que sua oferta pública inicial de ações (IPO) seja precificada entre US$ 21 e US$ 24 por papel, o que avaliará a companhia em até US$ 3 bilhões.

O IPO da companhia californiana, que vai envolver emissão de 17,8 milhões de ações, deve captar até US$ 427,2 milhões considerando o preço máximo da estimativa.

A companhia, fundada em 2004, vende seus produtos através de varejistas especializados em esportes e lojas de artigos eletrônicos.

A GoPro, cujas câmeras são usadas pelo Discovery Channel e a ESPN, disse que JP Morgan, Citigroup e Barclays são coordenadores da oferta.

A empresa teve alta de 8% na receita, para US$ 235,7 milhões, no trimestre encerrado em 31 de março. O lucro líquido caiu de US$ 23 milhões para US$ 11 milhões.

A GoPro planeja usar os recursos captados para pagar dívidas e fazer investimentos. A companhia tinha cerca de US$ 110,7 milhões em dívidas em 31 de março.

A GoPro planeja listar suas ações ordinárias na Nasdaq sob o símbolo “GPRO”.

/ REUTERS