IPO do Facebook deve ser em maio - Link - Estadão

SÃO FRANCISCO – O Facebook vai parar de vender suas ações em mercados secundários na semana que vem, à medida que a empresa se prepara para lançar suas ações na bolsa de valores em maio, disse uma fonte familiarizada com o assunto.

Recentemente, o Facebook pediu para as empresas que organizam a negociação de seus papeis privados para parar de fazê-lo. A intenção é reduzir a rotatividade dos negócios da rede social, que poderia atrapalhar o andamento de etapas importantes para a realização da Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês), como a determinação de quando vale a companhia, por exemplo, disse outra fonte.

O Facebook planeja arrecadar US$ 5 bilhões em uma ação que poderia fazer a empresa chegar a valer US$ 100 bilhões, o que seria a maior IPO da história do Vale do Silício.

