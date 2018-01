IPO do Facebook pode chegar a US$ 5 bi - Link - Estadão

Valor é apenas uma meta preliminar e pode subir nos próximos meses

NOVA YORK – O Facebook deve apresentar documentos a órgãos regulatórios nesta quarta-feira, 1º, para uma oferta pública inicial de ações (IPO) avaliada em US$ 5 bilhões, informou o IFR, um serviço de notícias da Thomson Reuters, citando fontes próximas ao negócio.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A rede social selecionou Morgan Stanley e outros quatro bancos para lidar com o IPO. O valor de US$ 5 bilhões é apenas uma meta preliminar e pode ser elevada nos próximos meses caso haja demanda de investidores, afirmou o IFR.

Os outros bancos envolvidos são Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital e JP Morgan, segundo o IFR.

Representantes do Facebook não quiseram comentar o assunto.

Segundo o IFR, os documentos definem como maio a estreia da maior rede social do mundo no mercado de ações. A operação poderá ser maior que a própria estreia do Google, que fez um IPO de US$ 2 bilhões.

/ REUTERS