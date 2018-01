iPod vence processo sobre risco de danos ao ouvido - Link - Estadão

iPod vence processo sobre risco de danos ao ouvido

O tribunal de San Francisco, na Califórnia, rejeitou ontem um processo que acusava a Apple de causar perda auditiva através dos fones de iPod. Os queixantes argumentavam que os fones do aparelho são projetados para se alocarem no fundo do canal auditivo, além de não apresentar isolamento de ruído e medidas de volume em decibéis.

31/12/2009 | 15h39