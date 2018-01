Irã cria cibercomando contra ataques na internet - Link - Estadão

Objetivo é “ ”vigiar, identificar e contra-atacar ameaças virtuais contra infraestruturas nacionais”

O Irã iniciou a criação de um “cibercomando” para combater possíveis ataques de hackers contra as redes do país, informou nesta segunda-feira a agência Mehr.

Segundo a fonte, o diretor da Organização de Defesa Passiva do Irã, Gholam Reza Jalali, informou nesta segunda-feira que já recebeu o decreto que estabelece a criação desta unidade imediatamente.

As funções desse cibercomando serão “vigiar, identificar e contra-atacar ameaças virtuais contra as infraestruturas nacionais”, explicou Jalili.

No dia 16 de maio, segundo a agência, o Irã anunciou que as linhas gerais do cibercomando estavam prontas e sendo analisadas pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional e pelas Forças Armadas.

O Irã denunciou supostos ataques virtuais, os quais atribuiu aos Estados Unidos e Israel, para criar problemas em seus sistemas militares e de segurança e, principalmente, em suas instalações nucleares.