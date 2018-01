Irã e neonazistas são alvos do Anonymous - Link - Estadão

O Anonymous, grupo de hackativistas surgido no 4Chan, já tem dois novos alvos – e os ataques já começaram.

O grupo começou ontem a “Operação Irã“, que visa derrubar sites iranianos em apoio à população local. “As pessoas no Irã têm a admiração do Anonymous e de todo o mundo. Nós podemos ver que o Irã ainda sobre nas mãos de quem está no poder”, disse o comunicado no site.

Outro alvo do coletivo foram sites de um movimento neonazista e de extrema direita. A operação, batizada de Blitzkrieg, derrubará os sites que propagam a ideologia neonazista através de ataques DDoS (em que múltiplos acessos ao mesmo tempo provocam a derrubada dos servidores).

Os primeiros ataques surgiram na Alemanha e foram direcionados aos sites rocknord.net, thiazi.com, wolfsfront.com y 01mai2011.de.

“Esse comportamento não pode mais ser tolerado. Vocês são culpados de muitos crimes contra a humanidade e chamaram a atenção do coletivo conhecido como Anonymous. Neste caso, esta atenção implica a tomada de medidas decisivas contra as suas ações”, escreveram os hackativistas.