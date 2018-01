Irã libera acesso a e-mails internacionais - Link - Estadão

Depois de pelo menos 18 horas fora do ar, sites com conexões seguras ‘https’ são liberados

TEERÃ – Os e-mails gratuitos de provedores internacionais, como Google, Hotmail e Yahoo, assim como outros sites que têm como via de acesso o protocolo “https” para conexões seguras, foram desbloqueados na segunda-feira no Irã, após passar pelo menos 18 horas fora do ar, segundo comprovou a agência Efe.

O bloqueio acontece poucos dias antes das eleições legislativas do dia 2 de março, que representam uma forte luta pelo poder dentro do regime islâmico.

A medida também coincide com a chegada de uma visita de dois dias de uma missão de alta categoria da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), para discutir com as autoridades sobre o programa nuclear iraniano, que se suspeita ter uma vertente militar.

Além disso, neste domingo Teerã anunciou o corte de provisão de petróleo às empresas da França e Reino Unido em represália pelas novas sanções financeiras e petrolíferas da União Europeia ao Irã, o que pode aumentar a tensão internacional.

Entre 9 e 13 de fevereiro, essas páginas da internet também estiveram bloqueadas no Irã, onde, segundo a imprensa local, cerca de 30 milhões de usuários foram afetados durante três dias e ficaram sem acesso a provedores de e-mail.

Um grande número de páginas na internet está censurado pelas autoridades iranianas, entre elas as de muitos veículos da imprensa estrangeira e também de grupos sociais e políticos, tanto iranianos como de outros países, que o Governo de Teerã vê como hostis.

Outras páginas não podem ser consultadas porque as autoridades consideram que atacam a estrita moral da República Islâmica ou porque em seu endereço na internet usa palavras que os censores iranianos classificam como perigosas.

As redes sociais, especialmente o Facebook, e inclusive as versões do buscador Google, exceto o google.com, também estão bloqueadas. O mesmo acontece com os blogs, seja qual for sua origem ou o tema que tratem.

/ EFE