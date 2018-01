Irã-mail substitui Gmail - Link - Estadão

Mais um ataque ao Google: após contas do Gmail terem sido invadidas pelo Estado chinês, o serviço de email da empresa norte-americana será, em breve, oficialmente proibido no Irã. Seu substituto é um email que o governo iraniano ainda está criando. A apuração é do Wall Street Journal.

Foto: Reprodução/Blog Chiaroscuro

Segundo o jornal norte-americano, um membro do governo iraniano disse que o objetivo da proibição do Gmail e da adoção de um sistema de correio eletrônico estatal é fomentar a produção tecnológica do País e criar uma relação de confiança entre governo e população.

O Google ainda não se pronunciou sobre o anúncio do governo de Teerã.