Irlandês cria smartphone com Raspberry Pi - Link - Estadão

SÃO PAULO – Um desenvolvedor e fotógrafo irlandês conseguiu fazer um smartphone a partir do computador Raspberry Pi, modelo básico e barato que foi projetado para ensinar programação para crianças.

Ao computador, que é vendido por cerca de US$ 40 sem carcaça externa, David Hunt acrescentou partes como uma tela de toque PiTFT, uma bateria de 2,500 mAh e um módulo para chip SIM900 GS?M/GPRS. Com isso, gastou outros US$ 120.

“Pelo custo, é MUITO mais vantajoso ir até uma loja e comprar um smartphone normal, mas qual é a graça aí?”, comentou Hunt em seu blog. Ele chamou a criação de Pi Phone.

Hunt já fez outras experiências com o Raspberry Pi. No começo do ano, ele montou um dispositivo para fazer vídeos em time-lapse (em que uma cena com horas de duração é acelerada para ser condensada em poucos minutos) com o Pi e uma tela de toque.

O telefone faz e recebe ligações como qualquer smartphone. Também precisa de um chip com crédito, claro.

O Raspberry Pi usado por Hunt é o Model B, vendido no site da fundação que o criou por US$ 35. Ele tem entradas USB, Ethernet e HDMI ports, além de placa de vídeo e 512 MB de RAM.

Veja abaixo o vídeo do Pi Phone: