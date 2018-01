Irmã de Zuckerberg deixa Facebook - Link - Estadão

“Passei anos no Facebook sacrificando minha alma e meu coração em inovar e levar os meios de comunicação adiante. Fizemos progressos incríveis, mas há ainda muito a fazer e outras formas nas quais eu posso intervir nessa mudança”, disse a irmã de Mark Zuckerberg em sua carta.

Randi passou os últimos três meses de licença maternidade, um período no qual esteve afastada da rotina da rede social e que permitiu, segundo fontes do blog All Things Digital, que ela refletisse sobre seu futuro.

“Agora é o momento perfeito para mim, para sair do Facebook e fundar uma companhia centrada nas emocionantes tendências que estão surgindo na indústria midiática”, manifestou.

Randi Zuckerberg fez parte da rede social de seu irmão quase desde o início e passará, agora, a ser a presidente de uma empresa que, segundo o blog será chamada RtoZ Midia, um trocadilho com seu nome.

