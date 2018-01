Irmã de Zuckerberg tem foto vazada - Link - Estadão

Randi posta foto da família como pública no Facebook; após efeito viral, diz pelo Twitter que faltou ‘etiqueta digital e decência humana’

SÃO PAULO – Recentemente, o Facebook atualizou sua política de privacidade com mecanismos para tornar mais fácil determinar quem pode ver fotos, comentários e outras informações na rede social. A medida, no entanto, parece não ter sido suficiente, ao menos para um membro da própria família do fundador, Mark Zuckerberg.

—-

Randi Zuckerberg postou uma imagem em que sua família, incluindo seu irmão Mark, testava o novo aplicativo para cutucar amigos, o “Poke”, ao redor de uma mesa no Natal. Randi pensava ter publicado apenas para seus amigos, mas a imagem apareceu como pública. Callie Schweitzer, diretora de marketing empresa Vox Media e assinante do feed de Randi, a publicou para seus mais de 40 mil seguidores no Twitter.

Pela mesma rede, Randi demonstrou sua insatisfação com o ocorrido, sobretudo ao ver que a foto havia sido publicada em sites administrados pela empresa de Schweitzer, como o The Verge e o SB Nation: “@cschweitz não sei onde conseguiu essa foto. Eu a postei no FB. Repostá-la no Twitter não foi legal”, escreveu ela.

Randi solicitou a remoção da imagem – e foi atendida. Mas escreveu:

“Etiqueta digital: sempre peça permissão antes de publicar a foto de um amigo. Não é questão de configurações de privacidade, é sobre decência humana”. FOTO: Reprodução

A resposta de Randi foi criticada por Eva Galperin, da Eletronic Frontier Foundation. Segundo ela, o episódio não ilustra uma questão de etiqueta, mas está diretamente relacionado com as controversas políticas de privacidade da rede social.

“Até Randi Zuckerberg se enganou. Isso ilustra o quão confusas as políticas de privacidade podem ser”, disse ela em entrevista à Associated Press.

—-

