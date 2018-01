Isaac Asimov fala sobre a internet em 1988 - Link - Estadão

Em 1988, durante uma entrevista ao jornalista Bill Moyers, o autor de ficção cinetífica Isaac Asimov falou sobre como as novas tecnologias poderiam mudar a maneira como acessamos a informação e como nos relacionamos.

Algumas partes das ideias de Asimov não podem ser consideradas uma previsão acertada, mas, sim, fonte de inspiração. Conceitos como a Wikipedia, por exemplo, muito semelhantes ao que ele descreve no vídeo, foram criados com base nas visões de gente como ele. Mas a precisão com que descreve a sociedade da informação, pelo menos 20 anos antes do auge dela, é impressionante.