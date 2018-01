Islândia quer governo com software livre - Link - Estadão

País planeja migrar todos os seus órgãos públicos para softwares open source

SÃO PAULO – A Islândia já mostrou que adotou uma linha moderna e aberta em relação à tecnologia. Para começar, sua constituição foi feita de maneira colaborativa nas redes sociais. Agora, o governo do país se prepara para adotar software livre.

—-

Segundo o anúncio oficial, todas as organizações públicas do país migrarão para programas open source. O programa de substituição começará nas cidades maiores, como a capital Reykjavik.

“A meta do projeto não é mudar as instituições públicas para softwares livres em apenas um ano, mas construir uma fundação sólida para migração em que as instituições possam basear seus planos de migração”, disse Tryggvi Björgvinsson, líder do projeto.

Nesta primeira etapa, os administradores documentarão e farão uma estimativa das alternativas open source aos softwares proprietários que já utilizam. Segundo Björgvinsson, será uma colaboração entre instituições públicas, provedores de serviços de tecnologia da informação e a comunidade open source do país.

O primeiro passo será o envio de uma carta aos administradores. O cominicado falará os porquês de se adotar software livre e listará algumas alternativas open source como exemplo.

“Nós queremos ter a certeza de que em nossas escolas públicas, o currículo não restrinja o uso de softwares livres”, disse Björgvinsson. “As instituições públicas têm migrado lentamente para software livre nos últimos quatro anos. Neste, duas novas escolas secundárias migraram seus sistemas inteiramente”.