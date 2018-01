isoHunt será encerrado em uma semana - Link - Estadão

Site de busca de torrents perde batalha judicial contra associação dos grandes estúdios de Hollywood

SÃO PAULO – Um dos mais populares sites de busca e indexação de arquivos .torrent, usados para o download de vídeos e músicas, o isoHunt sairá do ar em uma semana.

A razão é a derrota que o site sofreu na Justiça americana em uma batalha contra a Motion Picture Association of America (MPAA), grupo que atua em nome dos grandes estúdios de Hollywood.

O criador do site, Gary Fung, tem uma semana para tirar do ar o isoHunt e outro três domínios de sua posse que também possuem buscas de arquivos torrent, além de ter de pagar US$ 110 milhões em danos à indústria.

A batalha se arrasta na Justiça desde 2006, três anos após a criação do site. Durante o julgamento da ação movida pela MPAA, a corte americana determinou que Fung era cúmplice da pirataria praticada através de seu site.

O diretor da MPAA, Chris Dodd, disse que a decisão é uma “mensagem para aqueles que constroem negócios que encorajem e permitam a quebra do copyright de outros”.

Gary Fung, por sua vez, postou uma mensagem de despedida na página do Facebook do isoHunt. “É triste ver meu beber ir embora. Mas eu lutei a boa luta, terminei a corrida e me mantive de pé. Ter um negócio ativo por 10 anos e meio é bastante, e significa muito mais quando falamos de uma startup de internet”.

A derrota de Fung não é a única recente para os sites de busca de torrent. Em junho, um dos fundadores do PirateBay foi condenado a dois anos de prisão na Suécia por invadir computadores de uma empresa que gerencia dados para autoridades suecas e fazer transferências ilegais de dinheiro online. Dois meses antes, o site saiu de um domínio sueco (.se) para ir para a Groenlândia (.gl) para evitar bloqueio. Em agosto, o site completou dez anos no ar e lançou um navegador próprio.