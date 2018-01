Isso é russo? - Link - Estadão

A Rússia lançou os primeiros endereços de internet em alfabeto cirílico do mundo, na terça-feira, como parte de uma medida da administração global da web para ampliar o acesso de usuários que não usam o alfabeto latino.

A mudança é um pedido antigo do Kremlin, que espera que isso aumente o uso do alfabeto russo, que já foi a língua mais usada em toda a União Soviética mas hoje perde força para línguas locais e a crescente influência do inglês.

O órgão responsável pela alocação do espaço de endereços na web, o Icann (na sigla em inglês), aprovou no ano passado, pela primeira vez, a adoção gradual de alfabetos não-latinos, sendo os alfabetos cirílico e árabe os primeiros a serem aprovados.

Ao invés de traduzir o nome de um site russo para o alfabeto latino em endereços terminados em “.ru”, os URLs poderão ser registrados em cirílico, com o domínio “.rf”, sigla para Federação Russa.

Cerca de 300 endereços já foram registrados em cirílico, enquanto há quase 3 milhões de URLs “.ru” em no alfabeto latino, segundo comunicado do Centro de Coordenação da Internet Russa.

Os primeiros sites em alfabeto não-latino a entrar em operação foram dos Emirados Árabes, do Egito e da Arábia Saudita, no último dia 5. A Icann afirmou que já está registrando endereços em outras nove línguas.