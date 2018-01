iTunes 11 é liberado para download - Link - Estadão

Em nova versão, aplicativo de mídia da Apple sofre maior reformulação dos últimos anos

SÃO PAULO – A Apple liberou o download do iTunes 11 nesta quinta-feira, 29. O aplicativo de mídia passou pela maior reformulação dos últimos anos.

—-

Há um novo modo de visualização “expandido”, que mostra os álbuns com seus dados e faixas sem precisar mudar de página. Os playlists também ficaram mais visuais.

A Apple também unificou a aparência do aplicativo nas diversas plataformas, como iPad, iPod, PC ou Mac.

Outra novidade é que agora pode-se comprar músicas e álbuns direto da lista de músicas, sem necessidade de entrar na loja.

A integração com a nuvem avançou. Ao comprar música, filmes ou séries em algum dispositivo móvel, estes aparecerão na biblioteca iTunes do seu computador.

Na iTunes Store agora também é possível manter um histórico de músicas e filmes/séries ouvidos/vistos como “preview”. Muito útil para quem passeia muito pela loja antes de comprar, mas depois não lembra o que escutou (ou viu).

O iTunes 11 está disponível para Mac e PC e o download é gratuito.