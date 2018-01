iTunes Match já está disponível - Link - Estadão

Serviço pago permite que músicas que não foram baixadas pelo iTunes sejam sincronizadas com outros aparelhos via iCloud

SÃO PAULO – Cinco meses depois de ser anunciado, o iTunes Match está disponível para download. O serviço permite que os usuários subam músicas não baixadas via iTunes para os servidores da Apple e as ouçam em qualquer aparelho conectado ao iCloud (até dez aparelhos por usuário).

—-

O serviço é pago (US$ 24,99 por ano para subir 25 mil músicas) e pode ser acessado pela aba da iTunes Store dentro da versão mais recente (10.5.1) do programa da Apple. As músicas que foram baixadas pelo iTunes podem ser sincronizadas via iCloud sem a necessidade de se assinar o iTunes Match — todos os usuários da Apple têm direito a 5 gigabytes de armazenamento de graça.

O iTunes Match foi anunciado por Steve Jobs em junho, durante a conferência anual de desenvolvedores da Apple (WWDC, na sigla em inglês), assim como o iCloud. Especulou-se que o serviço teria função de streaming de música, mas a Apple deixa claro que, assim como no iCloud, as músicas precisam ser baixadas em cada aparelho para serem ouvidas.

Na tarde desta segunda-feira, 14, os servidores da Apple estão enfrentando lentidão por conta de excesso de demanda pelo serviço e a empresa pede que os usuários que não conseguirem usar o serviço esperem uma hora para tentar de novo.