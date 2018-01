iTunes Radio alcança 11 milhões em 5 dias - Link - Estadão

Serviço de streaming de música da Apple teve adesão impressionante após lançamento nos EUA

SÃO PAULO – Os novos iPhones não são os únicos lançamentos recentes da Apple a contar com números surpreendentes.

Iniciada no último dia 18, a iTunes Radio conquistou 11 milhões de ouvintes em seus primeiros cinco dias de atividade, seja através do iOS 7 ou do software do iTunes para computadores.

A estatística supera em quatro vezes o número de ouvintes que o Rhapsody – primeiro serviço de streaming de música, lançado em 2001 – teve em julho, de acordo com dados da ComScore, em mapeamento feito apenas nos EUA.

A Pandora lidera o mercado norte-americano, com 64,9 milhões de usuários, seguida pelo Spotify (20,2 milhões), iHeart Radio (14,4 milhões) e Slacker (5,4). Fazendo as contas, seria possível dizer que o serviço da Apple poderia chegar ao primeiro lugar na competição em menos de um mês.

Por enquanto, a iTunes Radio é um serviço gratuito, ao contrário de seus concorrentes diretos, e está disponível apenas nos EUA. Além de de navegar por estações de rádio sugeridas pela Apple e criar suas próprias playlists, o usuário também poderá ouvir rádios criadas por artistas, como Katy Perry e o líder da banda 30 Seconds to Mars, Jared Leto.

Segundo a Apple, há mais de 250 djs responsáveis por criar listas de conteúdo no serviço. Há também rádios com conteúdo selecionado por empresas. O Twitter tem uma playlist onde recomenda as músicas mais comentadas dentro do site, e a Pepsi é responsável por um canal de músicas nos estilos pop, country, latina e eletrônica.