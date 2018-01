iTunes Radio tem rádios de marcas e artistas - Link - Estadão

Serviço de streaming da Apple está disponível nos EUA com conteúdo selecionado por artistas e empresas

SÃO PAULO – Ao lado do iOS 7, outra grande novidade da quarta-feira, 18, foi a atualização do iTunes e a liberação do serviço gratuito de streaming de música da Apple, o iTunes Radio.

A opção está disponível dentro da barra de ferramentas da seção música do iTunes. Além de navegar por estações de rádio sugeridas pela Apple e criar suas próprias playlists, o usuário também poderá ouvir rádios criadas por artistas, como Katy Perry e o líder da banda 30 Seconds to Mars, Jared Leto. Segundo a Apple, há mais de 250 djs responsáveis por criar listas de conteúdo no serviço.

Além de artistas, há também rádios com conteúdo selecionado por empresas. O Twitter tem uma playlist onde recomenda as músicas mais comentadas dentro do site, e a Pepsi é responsável por um canal de músicas nos estilos pop, country, latina e eletrônica.

Com os canais curados por marcas e artistas, a Apple cumpre a promessa feita no lançamento da iTunes Radio de que o serviço teria conteúdo selecionado por pessoas e não apenas algorítimos, como em muitos concorrentes.

O iTunes Radio é gratuito e sem anúncios para usuários do iTunes Match, que custa US$ 24,99 por ano. Para os demais usuários permanece gratuito, mas exibe anúncios.

O serviço de streaming funciona no iPhone, iPad, iPod Touch, Mac, PC e Apple TV. O conteúdo fica armazenado na nuvem, para que o usuário possa ter a mesma experiência em diferentes aparelhos. Por enquanto, o iTunes Radio é restrito aos Estados Unidos.