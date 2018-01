iTunes vs. 'Google Music'? - Link - Estadão

Anunciado no fim do ano passado, o Google Music começa agora a tomar forma. Primeiro pelo logotipo, revelado pelo site TechCrunch:

O Google demonstrou como funcionaria um serviço de streaming durante o I/O, conferência de desenvolvedores que aconteceu há duas semanas em São Francisco. Usando um celular equipado com o Android 2.2, a nova versão do sistema operacional móvel, foi possível comprar e transferir músicas da nuvem para o aparelho quase instantaneamente via conexão 3G.

A empresa também adquiriu recentemente a Simplify Media, empresa que desenvolveu um aplicativo que permite aos usuários transferir suas músicas não-protegidas por DRM para a nuvem usando qualquer aparelho equipado com Android.