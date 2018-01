Ivete Sangalo salva o mundo em aventura 3D - Link - Estadão

O projeto, anunciado pela produtora Cacomotion, promete utilizar “os recursos mais modernos em animação 3D”, além de ser inteiramente feito no Brasil por uma equipe de experiência internacional.

“Ivete Stellar e a Pedra da Luz” apresenta a história de uma cantora que precisa enfrentar um imperador maligno para restaurar a alegria no universo. O filme ainda não possui data de lançamento, mas seus produtores anunciam a intenção de lançá-lo no mercado internacional, atingindo platéias de todas as idades.

Ainda não foi confirmado se Ivete Sangalo dublará a personagem principal, ou que músicas farão parte da trilha sonora. A cantora e atriz já estrelou em outras produções infantis, como “Xuxa Gêmeas” e “Simão – O Fantasma Trapalhão”.

Um teaser para o filme já está disponível no YouTube. Confira abaixo:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/P9B9YQ3bfvI" width="480" height="295" wmode="transparent" /]