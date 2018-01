Já assistiu ao megashow do U2? - Link - Estadão

Já assistiu ao megashow do U2?

A apresentação rolou ao vivo e de graça pelo YouTube na madrugada de domingo para segunda no Brasil. Quem perdeu, no entanto, pode conferir agora no canal oficial do U2 no site de compartilhamento de vídeos. Mesmo que você não seja fã da banda irlandesa, vale dar uma conferida pelo gigantesco palco 360º. Aí embaixo, você confere um preview da apresentação:

27/10/2009 | 19h35