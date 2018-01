'Já estamos vendo a ficção científica virar realidade' - Link - Estadão

Na Cebit, Eric Schmidt, do Google, fala de futuro com velocidades ilimitadas e sensores implantados em roupas

Schmidt fez um discurso na abertura da feira de tecnologia em Hannover, na Alemanha. FOTO: Jochen Luebke/EFE

HANNOVER – Eric Schmidt, presidente do Google, fez um discurso entusiasmado sobre o futuro da tecnologia durante a cerimônia de abertura da CeBIT nesta segunda-feira, 5, em Hannover, na Alemanha. Schmidt falou sobre a possibilidade de “futuros múltiplos”, com velocidades ilimitadas e sensores implantados em roupas.

—-

“Já estamos vendo a ficção científica virar realidade”, disse Schmidt, que usou cenas da série de TV Star Trek e passagens do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias como exemplos de uma ideia de futuro que estava tentando ilustrar.

Schmidt também citou como o mundo conectado tem ajudado a criar uma consciência global em situações de desastre. “A maneira como pessoas do mundo inteiro se mobilizaram para ajudar o Japão depois do terremoto do ano passado é um exemplo disso”, disse. “A web une a todos nós.”

No entanto, o executivo do Google alertou para a importância de manter a democracia tecnológica, afirmando que, apesar de sempre existirem elites, é preciso lutar contra uma espécie de “sistema de castas” digital.

/ Renata Miranda, enviada especial do Estado a Hannover

