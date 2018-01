Já pensou em assistir ao YouTube em 3D? - Link - Estadão

Já pensou em assistir ao YouTube em 3D?

O YouTube está testando vídeos em três dimensões, e alguns experimentos já estão no ar. Pelas páginas de discussão do site, um empregado do Google, identificado como ‘Pete’, afirmou que o reprodutor estereoscópico de vídeo seria apenas 20% do projeto 3D do Google.

20/07/2009 | 18h03

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo