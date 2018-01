Jacaré x Thom Yorke - Link - Estadão

Nesta semana a banda inglesa de rock Radiohead anunciu a pré-venda de seu novo álbum The King of Limbs pela internet.

Em paralelo, a banda soltou na internet o videoclipe da música “Lotus Flower”, faixa do novo álbum. Nele, o vocalista Thom Yorke se solta e dança tudo o que achou que deveria. Sua perfomance foi imediata e intensamente comentada pela internet.

Consequentemente muita piadinha se fez e o vocalista se tornou quase um novo meme. Já há no Youtube a Magali (aquela dançarina frenética do centro do Rio de Janeiro) dançando a música do Radiohead à la Thom Yorke. Não satisfeita, a maldosa “internet” colocou ainda o novo dançarino do Radiohead para bailar “Single Ladies”, música hit da cantora e dançarina Beyoncé.

Na mesma onda, a revista Alfa entrevistou o humorista (?) e dançarino ex-É o Tchan, Jacaré. O baiano viu o videoclipe original e “acabou” com Thom Yorke. Tecnicamente, claro. Segundo Jacaré, Yorke “não dança”, ele apenas “se mexe em relação à melodia”.

“Esses movimentos falam sobre se libertar, sobre flores, sobre o coração. Então ele está sentindo o que está cantando e quis mostrar isso de alguma forma”, afirma à publicação.

Jacaré afirma tem gostado de “Lotus Flower” e da estética do videoclipe; até interpretou: “gostei do preto e branco no clipe. Ele tá falando de flores e, com esse preto e branco, parece que é uma flor que ainda vai florescer”.

O ex-É o Tchan ainda disse que conseguiria fazer uma coregrafia para a música de Radiohead, mas “indicaria pra quem tem uma formação de jazz, balé ou dança contemporânea”.

(Veja a entrevista na íntegra aqui)

Veja agora as dancinhas de Yorke, a do apurado dançarino do É o Tchan e a da esforçada Magali e se expresse: quem você prefere? Seja honesto.

Radiohead – Lotus Flower