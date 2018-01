James Franco e Sylverster Stallone estão entre vítimas de ciberataque contra Sony - Link - Estadão

James Franco e Seth Rogen estão entre as vítimas. Eles atuam no filme “A Entrevista” como jornalistas recrutados pela CIA para matar o líder da Coréia do Norte, Kim Jong-un . FOTO: DIVULGAÇÃO/Columbia Pictures James Franco e Seth Rogen estão entre as vítimas. Eles atuam no filme “A Entrevista” como jornalistas recrutados pela CIA para matar o líder da Coréia do Norte, Kim Jong-un . FOTO: DIVULGAÇÃO/Columbia Pictures

LOS ANGELES – Sylvester Stallone, James Franco, Seth Rogen e Jude Apatow estão entre os atingidos pelo ataque de hackers contra a Sony Pictures Entertainment, confirmou nesta quinta-feira o “Wall Street Journal” após uma análise de 33 mil documentos do estúdio de Hollywood que estão circulando pela internet.

Os piratas cibernéticos tiveram acesso a arquivos com dados de identificação fiscal (número de seguro social) de mais de 47 mil empregados, antigos e atuais, entre eles astros do cinema como Stallone.

Os dados também revelam salários e endereços pessoais, além de outras informações particulares.

O jornal revisou os documentos analisados pela empresa de consultoria Identity Finder. Em muitos casos, os arquivos eram planilhas simples do Microsoft Excel, sem qualquer tipo de proteção.

Após o ataque de 24 de novembro, a informação se tornou disponível em plataformas como o BitTorrent, apesar dos esforços do estúdio para remover os arquivos da rede.

Segundo o site “The Hollywood Reporter”, os arquivos vazados revelaram os valores recebidos por Seth Rogen e James Franco pelo filme “A Entrevista”, US$ 8,4 e 6,5 milhões, respectivamente.

Até o momento, um grupo conhecido como “Guardians of Peace”, assumiu a autoria do ataque contra o estúdio, mas também existe a hipótese de que a Coreia do Norte esteja por trás do mesmo, já que o regime norte-coreano se queixou publicamente do filme “A Entrevista”, que relata uma tentativa de assassinato do líder do país, Kim Jong-un.

Os principais diretores do estúdio confirmaram em comunicado que os vazamentos são verdadeiros.

O FBI relatou na segunda-feira que está investigando o ataque que forçou a Sony a deixar de usar seus sistemas de computadores durante uma semana, como medida de precaução.

Pelo menos cinco títulos da companhia vazaram na internet, segundo a imprensa especializada, entre eles o remake de “Annie”, com Jamie Fox; o drama sobre a Segunda Guerra “Corações de Ferro”, com Brad Pitt e Shia LaBeouf, e as próximas estreias como “Sr. Turner”, “Still Alice” – com Julianne Moore e Kristen Stewart – e “To Write Love On Her Arms”./EFE