Japão antes e depois do tsunami - Link - Estadão

Google Street View coloca no ar imagens de ruas e cidades devastadas

SÃO PAULO – O Google Street View colocou no ar uma edição especial com imagens das ruas do Japão, antes e depois do terremoto e do tsunami que atingiram o país em março passado.

As imagens mostram quarteirões varridos, ruas vazias e prédios destruidos. A iniciativa é parte do programa Memories of The Future, do Google. A empresa afirou que aproximadamente 44 mil quilômetros foram percorridos desde julho.

As fotos foram tiradas em 82 cidades e vilas, nas prefeituras de Miyagi, Iwate, Fukushima, Ibaraki, Yamagata e Aomori.

Clique aqui para ver as imagens