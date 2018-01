Japonesa Line entra com pedido de abertura de capital - Link - Estadão

App é um dos mais famosos na Ásia. FOTO: Reuters App é um dos mais famosos na Ásia. FOTO: Reuters

TÓQUIO – A operadora japonesa de aplicativo de mensagens Line entrou com pedido para uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) avaliado em mais de 1 trilhão de ienes (US$ 9,85 bilhões) há cerca de duas semanas na bolsa de valores de Tóquio, disse nesta terça-feira, 15, uma pessoa com conhecimento do assunto.

A Line, controlada pela sul-coreana Naver, contratou a Nomura Holdings e o Morgan Stanley para administrar o IPO em Tóquio, e também está ponderando uma listagem em Nova York, disse a fonte. A Line e a Naver não quiseram comentar o assunto.

Um IPO aconteceria em meio a uma série de compras no espaço de aplicativo de mensagem, com o Whatsapp tendo sido recentemente comprado pelo Facebook por US$ 19 bilhões e o Viber adquirido pela varejista online Rakuten por US$ 900 milhões.

O aplicativo de mensagens Line tem crescido rapidamente em mercados estrangeiros na Ásia e nos EUA, obtendo popularidade com seus jogos e emoticons enormes, chamados de “stickers”. Os downloads globais ultrapassaram 480 milhões, disse a companhia.

