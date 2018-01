Jardinagem com Arduino e Kickstarter - Link - Estadão

Empresa quer financiar protótipo de estufa para tornar a alimentação das pessoas mais saudável e independente

SÃO PAULO – Como o Arduino pode contribuir na jardinagem? A startup Horto Domi propõe um projeto para criar uma estufa caseira automatizada com Arduino. Totalmente informatizada, ela monitora as condições das plantas e envia as informações para o smartphone do dono.

“É uma declaração de independência alimentar saudável”, dizem seus criadores. Mas ela ainda não existe – pelo menos em escala comercial.

Seus fundadores cadastraram o projeto no Kickstarter, ferramenta de crowdfunding. E eles estão quase atingindo a meta de US$ 10 mil (já conseguiram mais de US$ 6 mil e ainda faltam mais de 40 dias para o projeto se encerrar).

A Horto Domi é um exemplo de open hardware: todos os seus componentes são baseados em modelos abertos, e o próprio projeto poderá ser replicado depois, para que qualquer pessoa possa construir uma dessas em casa sem pagar nenhum tipo de licença. Seus criadores usaram sensores e usam o Arduino para ler os sinais das plantas e transformá-los em informações para enviar para os celulares.

A ideia é que a estufa comporte várias espécies diferentes de plantas. O protótipo foi projetado para que a estura maximize ao máximo os minerais e nutrientes das plantas.

O valor arrecadado financiará a publicação dos parâmetros do hardware aberto, e qualquer valor além disso financiará o desenvolvimento do projeto.