Jeff Bezos, da Amazon, é agora o segundo homem mais rico do mundo - Link - Estadão

Amazon Rindo à toa. Além da Amazon, Bezos também é dono do jornal norte-americano The Washington Post

Jeff Bezos, o presidente executivo e fundador da Amazon, provocou uma reviravolta na lista de homens mais ricos do mundo. Nessa semana, o empresário de 53 anos alcançou a segunda colocação nesse ranking, ultrapassando o investidor Warren Buffett e o espanhol Amancio Ortega, dono da Zara, e ficando atrás apenas de Bill Gates, cofundador da Microsoft.

A escalada de Bezos aconteceu depois que ele adicionou US$ 1,5 bilhão à sua fortuna, graças à valorização recente da Amazon. Nos últimos dias, após anunciar a aquisição da varejista online Souq.com, baseada em Dubai, as ações da Amazon se valorizaram em US$ 18,23 por papel.

Segundo levantamento da agência Bloomberg, Bezos hoje tem uma fortuna avaliada em US$ 75,6 bilhões – US$ 700 milhões a mais que o investidor Buffett e US$ 1,3 bilhões acima de Ortega. Já Gates segue no topo com US$ 86 bilhões.

Desde o começo do ano, Bezos já acrescentou US$ 10,2 bilhões à sua fortuna – é o terceiro maior crescimento de 2017, segundo a Bloomberg, ficando atrás apenas do chinês Wang Wei, com US$ 18,4 bilhões, e de Mark Zuckerberg, do Facebook, com US$ 11,4 bilhões. Enquanto isso, Buffett e Ortega acrescentaram apenas US$ 1,7 bilhão e US$ 2,1 bilhões, respectivamente, às suas fortunas desde o início deste ano.