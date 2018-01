Jerusalém Street View - Link - Estadão

O Google começou hoje a fazer imagens de Jerusalém para o serviço Street View, que disponibiliza imagens em 360 graus de várias cidades do mundo. A empresa recebeu luz verde de uma comissão interministerial que estudou os possíveis danos para a segurança e Israel e para a privacidade.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O projeto foi inaugurado em frente a antiga cidade murada, em território palestino ocupado, com uma conferência de imprensa da qual participou o prefeito da cidade, Nir Barkat. Depois da cidade, será a vez de Tel Aviv, Haifa, Nazaret, do Mar Morto, o Mar de Galiléia e da cratera Ramón, no deserto de Neguev serem fotografados pelos equipamentos da empresa.

A rede Israel National News filmou a apresentação do projeto (em inglês):

/Com informações da EFE